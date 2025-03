Beatrice Egli: Gewagt! Jetzt zeigt die Sängerin, was sie hat

Schlagerqueen Beatrice Egli (36) sorgt aktuell mit einem atemberaubenden Auftritt für Furore! Die beliebte Sängerin, die normalerweise für ihre sympathische und bodenständige Ausstrahlung bekannt ist, überrascht ihre Fans mit einem ungewohnt freizügigen Look. In einem Outfit mit XXL-Ausschnitt setzt die Schweizerin ihre Kurven gekonnt in Szene – und begeistert damit ihre Anhänger.