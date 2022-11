Beatrice Egli: Blitz-Hochzeit! Plötzlich geht alles ganz schnell

Beatrice glaubt an die große Liebe

Beatrice hat in der Vergangenheit immer wieder klargestellt, dass sie sich unbedingt Zeit für die Liebe nehmen möchte. Doch bisher haben ihre Fans davon eigentlich noch nichts mitbekommen. "Mich hat man eigentlich noch nie mit einem Mann gesehen. Und das hat aber auch seine Gründe, weil ich so Privatleben versuche, eher so privat zu lassen und von der Liebe singe. Und was dabei autobiografisch ist und was nicht, weiß man nicht so genau", verrät sie bei "MDR um 4". "Und ich finde, das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass man sagen kann: ´Hey, ich bin auch alleine glücklich.´ Aber freue mich natürlich auch, wenn sich das mal ändert. Und ich werde es dann irgendwann wahrscheinlich dann auch mal erzählen, wenn es so weit ist. Aber ich finde immer, es ist wie zu Hause, wenn Mama sagt so: ´Bring den nicht nach Hause, erst wenn du denkst, es ist richtig.´ Und mit der Öffentlichkeit warte ich halt noch länger. Und so weit ging es noch nie."