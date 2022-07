Beatrice Egli: Liebes-Knaller! ER hat sie verzaubert

Hat sie die Liebe längst gefunden?

Wie Freunde verraten, soll der Schlagerstar mit Joachim Wolf sehr glücklich sein. "Sie sind schon länger ein Paar, wollen damit aber nicht an die Öffentlichkeit", erzählt ein Bekannter. Im Oktober sollen die beiden sogar gemeinsam im Urlaub im spanischen Granada gewesen sein.

Kennengelernt hat Beatrice den Produzenten bereits 2013 bei "Deutschland sucht den Superstar". Er war dort Musical-Director, sie gewann die zehnte Staffel. Nach dem Ende der Show rief die Schweizerin ihn danach direkt an, um ihn in ihr Team zu holen. "Ich will das so", soll sie zu ihm gesagt haben. "Und wenn sie was will, kriegt sie es meistens auch", sagt Wolf und schwärmt verliebt: "Sie ist doch so süß, sie ist so toll …"

