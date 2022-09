Beatrice Egli: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über ihr Liebesleben ans Licht

Doch was als lockerer Spruch gedacht war, um die ungewöhnliche Situation und den Verlauf der weiteren Show humorvoll zu retten, entpuppte sich in Wirklichkeit als traurige Single-Beichte! Denn wenn Beatrice schon lange keinen nackten Mann mehr gesehen hat, wie sie sagt, bestätigt sie damit indirekt, dass sie immer noch solo unterwegs ist! Dabei betonte sie in der Vergangenheit oft sehnsüchtig, wie schön es wäre, endlich "wieder auf Wolke sieben zu schweben!"

Immer wieder wurde gemunkelt, dass es heimlich jemanden in ihrem Leben gäbe. Auch Moderator Florian Silbereisen (41) schien der schönen Sängerin sehr nahe zu stehen. Doch in ihrer schicken Zweizimmer-Wohnung am Zürisee huscht offensichtlich morgens kein nackter Mann aus dem Bett ins Badezimmer …