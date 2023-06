Beatrice Egli: "Ich genieße es so sehr!"

„Ich genieße es so sehr“, erzählt Beatrice Egli mit einem Lachen in der Stimme. Ihr „Vibe“ – also ihre Stimmung – sei inzwischen ganz anders. Genauso wie ihr Aussehen in dem Musikvideo. Darin tanzt sie unter anderem in knallroten Lederhosen und rotem Korsagentop. Oder rekelt sich in einem knappen Kleid im Bett. "Es ist echt sexy geworden", freut sie sich. Und: "Ich genieße es, diese Fraulichkeit auszuleben."

Auch sie plagen manchmal Zweifel, was ihren Körper betrifft. Sie überlegte sogar noch, ihre Brüste auf dem neuen Albumcover kleiner retuschieren zu lassen. Damit man ja nicht nur auf ihr Dekolleté achtet. Am Ende entschied sie sich dagegen. "Ich habe nichts geändert! Es ist nichts retuschiert. Ich stehe zu mir", meint sie entschlossen.

Ihr neues Selbstbewusstsein macht Beatrice Egli eindeutig glücklich. Und das will sie an andere Frauen weitergeben. "Mädels, lasst uns sexy bleiben! Lasst uns uns gegenseitig bestärken", ruft sie auf. "Du darfst Frau sein! Du darfst zeigen, dass du Kurven hast."

