Beatrice Egli: Ihr privates Glück soll jetzt jeder wissen

"Ich schreibe mir jeden Abend schöne Dinge, die mir am Tag passiert sind, in mein Glückstagebuch. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was man alles erlebt. Erfüllend sind für mich zum Beispiel berührende oder erfrischende Telefonate mit den besten Freunden", erzählt der blonde Schlager-Star gegenüber "Woche heute". Obwohl die DSDS-Gewinnerin von 2013 vor Tatendrang platzt, wird auch ihr manchmal alles zu viel. Dann, wenn sie im Auto zu einem Konzert fährt, dabei einen Call nach dem anderen hat, danach noch schnell ein Buch für eine Moderation studieren muss, sich neue Demos anhört und sich gleichzeitig die Setlist für ein Konzert am Abend einprägt.

