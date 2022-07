Beatrice Egli: Jaa, darauf haben ihre Fans SO lange gewartet

"Es macht mich stolz, die erste Schweizerin zu sein bei Madame Tussauds hier in Berlin. Das ist natürlich für mich als Schweizerin etwas ganz Besonderes", offenbart Beatrice Egli nun gegenüber "Leute heute" über die Enthüllung ihrer Wachsfigur! Und auch ihre treue Anhängerschaft scheint vollkommen aus dem Häuschen deswegen zu sein! So heißt es unter einem "Instagram"-Beitrag von Beatrice, auf dem sie mit ihrem Ebenbild aus Wachs zu sehen ist: "Schönes Bild! Herzlichen Glückwunsch! Freu mich für dich und bin so stolz auf dich! Du hast es verdient! Sieht so schön aus." sowie "Herzlichen Glückwunsch zu dieser mega coolen Wachsfigur." Wow! Mehr Begeisterung geht wohl kaum ...