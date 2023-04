Beatrice Egli: Ihr süßes Geheimnis wurde gelüftet!

Seit ihrem Sieg bei "DSDS" 2013 ist Beatrice Egli nicht mehr aus dem Musikgeschäft wegzudenken. Sie veröffentlicht nicht nur einen erfolgreichen Song nach dem nächsten und tourt durch Deutschland, sondern ist auch regelmäßig in TV-Show zu sehen. Jetzt hat sie einen Job in der Erfolgssendung "The Masked Singer" ergattert...