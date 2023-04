Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Es ist wahr! Die beiden teilen ein süßes Geheimnis

Es wäre so schön, wenn die beiden uns endlich verraten würden, was sie füreinander fühlen. Ja, ja, eine Freundschaft, das immerhin haben sie uns schon verraten. Doch vielleicht ist da doch mehr? Immerhin schwärmen Beatrice und Flori so gerne voneinander. "Wir lachen gerne zusammen", verrät Beatrice. Und Florian ist ganz entzückt, wenn er sie sieht: "Du siehst fantastisch aus", ist nur eines der Komplimente.

Immerhin, die beiden stehen in regem Austausch. Florian Silbereisen hat die Nummer seiner schönen Kollegin schon vor langer Zeit in seinem Handy abgespeichert. Und wahrscheinlich muss er es nur ein oder zweimal klingeln lassen, bevor die Schweizerin Beatrice mit einem fröhlich klingenden "Salü!" ans Telefon eilt. Schließlich hat auch sie Florians Nummer. Und hütet sie wahrscheinlich wie einen Schatz. Wer weiß, was die beiden sich durch die Leitung noch so alles zuflüstern. Etwas Süßes wird es sicher sein!

