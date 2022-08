Beatrice Egli & Lucas Cordalis: Ihre Musik legte den Grundstein für ihre Gefühle

Wie nämlich via "Instagram" deutlich wird, scheint Lucas ein großer Fan von den Beiträge des Schlagersternchens zu sein! So wird fast jeder Post mit einem "Herz" von Lucas gekrönt! Für die Schweizerin sicherlich ein großes Kompliment! Schließlich verbindet die beiden ein enges Band der Freundschaft! Bereits des Öfteren hatte sie die Möglichkeit, bei diversen Schlagerfesten gemeinsam auf den großen Showbühnen zu stehen und durch ihre Musik einen Grundstein für eine freundschaftliche Beziehung unter Kollegen zu legen. Ob die beiden wohl auch mal gemeinsam ein Projekt in Angriff nehmen werden? Einen wahren Kassenschlager würde sie damit sicherlich landen! Schließlich können beide auf einen RIESEN Fanbase zurück greifen! Wir können also definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt wie es für sie weitergeht!