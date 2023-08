Beatrice Egli: Jetzt spricht sie erstmals über ihre große Liebe

So berichtet Beatrice nämlich jetzt in der "NDR"-Talkshow "DAS!", dass sie schon in ihren Kindheitstagen alte Schlagersongs hoch und runter hörte. Beatrice plaudert aus: "Ich habe, seit ich denken kann, Schlager gehört, weil es mich so glücklich gemacht hat." Sie ergänzt: "Das war bei uns zu Hause immer am Laufen. Meine Brüder, die haben da gar nichts mit zu tun. Ich habe drei Brüder, aber die hat es gar nicht erwischt. Und mich hat es voll erwischt. Seit ich denken kann, wollte ich nichts anderes." Wow! Ehrliche Worte die zeigen, dass Beatrice und Schlager ein enges Band der Liebe verbindet! Ob die Schweizerin wohl bald auch in einem neuen Partner die zweite große Liebe im Leben finden wird? Wir können gespannt sein!