Barbara Schöneberger & Beatrice Egli: Liebes-Wahnsinn! Sie verehren den gleichen Mann

Kaum ein anderer Mann kommt den beiden Powerfrauen so nah wie der Däne. Zickenkrieg oder Eifersüchteleien zwischen Barbara und Beatrice deswegen? Fehlanzeige! Diesen Mann teilen sich die beiden gerne, denn er sorgt als Stylist für ihre unverwechselbaren Looks.

"Wenn Mads bei mir ist, schwärmt er immer von dir", erzählte Barbara nun in ihrem Podcast ihrer Freundin Beatrice. "Er sagt, du siehst aus wie eine Göttin." Erst seit einem Jahr unterstützt der Stylist auch die Schweizerin, mit Barbara arbeitet er weitaus länger zusammen. "Ich liebe es, mit Mads zu arbeiten", verrät Beatrice. "Viele Sachen würde ich selbst niemals so aussuchen. Aber er zieht sie dir an, und es sieht gut aus!" Babsi kann in das Loblied nur einstimmen: "Und wie er einem die Sachen anzieht! Zack, Reißverschluss hoch, runter! Das geht blitzschnell bei ihm! Er quetscht mich auch in Kleider, die eigentlich viel zu klein sind. Ich bekomme kaum Luft, aber das ist dann egal."

Während Barbara über zu enge Sachen klagt, erlebt Beatrice das Gegenteil: "Im Urlaub habe ich abgenommen. Da hat er gemeckert, warum ich so dünn geworden sei", erzählt sie lachend. Barbaras Style hat Beatrice nachhaltig inspiriert: "Du strahlst aus: 'Das bin ich, und ich trage, worauf ich Bock habe.' Das mag ich an dir." Wie gut, dass die beiden ihren Mads haben!