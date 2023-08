Beatrice Egli: Jetzt spricht sie über ihren Traummann

In der "RTL"-Sendung "Gala" spricht die Sängerin nun über ihren Traummann. Zwar geht es um ihren hypothetischen Traummann, dennoch weiß Beatrice ganz genau, was sie will. Auch die Frage, ob sie auf Männer mit Sixpacks stehe, antwortet sie: "Nee. Nee, ich mag lieber kuschlig." Und auch, ob ihr Partner in der Öffentlichkeit stehen dürfe, zeigt sich der Schlagerstar im Gegensatz zu der Oberkörper-Thematik offen: "Da kann man ja nichts machen. Das ist so, kann man nichts machen."

Es bleibt also spannend, ob demnächst jemand in Beatrice Leben treten wird ...