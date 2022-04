Beatrice Egli: Liebesbombe geplatzt! Sie hat alle belogen

Den Mann, den die schöne Schweizerin in ihr Herz gelassen hat, kennt sie schon seit fünf Jahren. Es ist ihr Musikproduzent Joachim Wolf (51). Schaut man auf sein Instagram-Konto, hätte man es ahnen können! Ganz viele Bilder von Beatrice – und er schwärmt so süß von ihr: „Sie ist die Sonne! Alles, was sie tut, sieht sie mit dem Herzen. Sie versucht, alles positiv zu sehen!“

Eine Freundin bestätigt: „Joachim weicht ihr nicht von der Seite. Er ist rund um die Uhr bei ihr, sei es bei ihren Konzerten, in der Garderobe oder an der Hotelbar.“ Im Oktober sollen die beiden sogar gemeinsam Urlaub in Granada gemacht haben. Und Freunde berichten weiter: „Sie sind schon länger ein Paar, wollen damit aber nicht an die Öffentlichkeit.“