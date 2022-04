Jan Josef Liefers & Anna Loos: Damit hat niemand mehr gerechnet

Immer wieder gab es Diskussionen um die Beziehung des "Tatort"-Stars und der "Helen Dorn"-Darstellerin. Doch nach dem Ehe-Drama scheint der Schauspieler jetzt um Vergebung zu betteln! So äußerte er sich gerade in einem Interview vielsagend: "Wenn jemand seine Untaten nicht bereut und seine Fehler nicht sehen will, darf ihm dann trotzdem vergeben werden? Oder soll man vielleicht gerade solchen Menschen vergeben, und zwar für sich selbst, für den eigenen Seelenfrieden?"

Möchte er die schöne Anna Loos etwa so dazu bringen, ihm zu verzeihen? Dass all das an ihr nagt, kann man ihr nicht verübeln, die Mimin zeigte sich zuletzt blass, ungeschminkt und in Yoga-Pose auf Instagram. "Ich versuche jeden Tag, ein besserer Mensch zu werden", versprach Jan-Josef noch fast flehentlich. Bleibt zu hoffen, dass seine Worte ihre Wirkung nicht verfehlen – und wieder Harmonie in der Ehe des Schauspieler-Paares die Hauptrolle spielen kann...!