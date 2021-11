Beatrice Egli: Mieser Betrug! Die dreiste Masche ist aufgeflogen

Miese Betrugsmasche

"Sie schrieb mir liebe Worte und dass sie in Not sei. Ihr Management würde sie mobben, ihr keine Gagen ausbezahlen. Würde ich ihr helfen, könnten wir uns treffen. Sogar eine Hochzeit sei möglich", erklärt er gegenüber "Bild". "Ich wollte Beatrice helfen." Doch nun sind seine Ersparnisse weg! Die Gefühle für die Sängerin sind jedoch geblieben. "Ich liebe Beatrice, wünsche mir, dass wir ein Paar werden. Ihre tolle Stimme berührt mich. Ich habe sie in mein Herz geschlossen", so Hanspeter.

Beatrice hat mittlerweile erfahren, dass Hanspeter nicht der einzige Fan ist, der betrogen wurde. "Mehrere Fans kamen in die Metzgerei meiner Eltern in meiner Heimatstadt Pfäffikon, erzählten meiner Mutter von meiner angeblichen Not. Sie klärte sie auf. Sogar unser Pfarrer meldete sich, weil ein unbekannter Mann schon die Kirche für die Hochzeit reservieren wollte", berichtet sie. "Ich weiß, dass sie für mich durchs Feuer gehen würden. Doch ich hoffe, dass sie eins wissen, ihre Treue zu meiner Musik und zu mir als Person ist das wertvollste und keiner auf Erden muss mir das jemals mit Geld beweisen."

