Beatrice Egli: Traurige Liebesbeichte! Jetzt macht sie ein unerwartetes Geständnis!

Einer ihrer großen Hits heißt "Zuhaus". Kein Wunder, dass Beatrice Egli die Gestaltung der eigenen vier Wände so wichtig ist. Am Zürichsee hat sie sich gemeinsam mit der Home Decor-Firma "Westwing" eine gemütliche Zwei-Zimmer-Wohnung eingerichtet. Dabei steht für die Schweizerin das Gefühl der Geborgenheit an erster Stelle: "Luxus ist für mich, es im Kleinen schön zu haben."