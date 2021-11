Beatrice Egli: Jaa, jetzt soll es jeder wissen!

"Jetzt könnt ihr sie vorbestellen: meine allererste Vinyl Alles was du brauchst - zwei Seiten Musik voller Kontraste, so wie das echte Leben eben auch", posaunt Beatrice nun unter einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts heraus und macht damit auf ihr neustes Werk aufmerksam! Wow! Was für Hammer-Nachrichten, die von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben! So heißt es unter dem Beitrag der Power-Frau: "Hab's gestern schon bestellt!!! Danke das du uns diesen Wunsch erfüllt hast!", "Gestern schon vorbestellt. Jetzt brauche ich nur noch einen Plattenspieler" sowie "Ich habe sie gestern schon vorbestellt und freue mich darauf, dass ich sie bald in meinen Händen halten darf!" Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum...