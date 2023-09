Beatrice Egli: Schlimme Ausraster abseits der Kamera!

"Ich bin eine unglaublich emotionale und impulsive Frau", erzählt die Sängerin jetzt in einem Interview. Ein Charakterzug, der ihr zumindest auf der großen Bühne "unheimlich nützlich" ist, um ihrem Publikum ordentlich einzuheizen. Fernab des Scheinwerferlichtes seien ihre Impulsivität und Emotionalität allerdings manchmal total daneben.

"Leider geht auch privat hin und wieder mein Temperament mit mit durch. Was zur Folge hat, dass ich Menschen aus meinem Umfeld manchmal nicht so schöne Worte an den Kopf werfe, die ich hinterher bereue." Was die Sängerin so aus der Ruhe und auf die Palme bringt? Das verrät sie nicht. Nur so viel: "Bis heute habe ich es leider noch nicht wirklich geschafft, meine Emotionen in den Griff zu bekommen. Aber es wird besser."