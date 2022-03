Beatrice Egli: Total verändert! Ihre Fans sind außer sich!

Aufgrund der Corona-Beschränkungen musste Beatrice Egli lang auf ihr großes Bühnen-Comeback warten. Fast 2 Jahre vermisste die Schlagersängerin das Auftreten vor ihren Fans. Doch nun geht es endlich wieder los! Beatrice ist zurück auf der Bühne und feiert den Start ihrer "Bunt"-Best-of-Tournee in Bochum. "Was für ein wunderbarer Abend. Danke, Bochum", schreibt die hübsche Sängerin auf Instagram. Weiter bedankt sie sich: "Danke, dass ihr da wart, ihr habt mir so so so viel Kraft gegeben! Durch Musik verbunden, ihr wisst, wie gut das tut!"