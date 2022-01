Beatrice Egli: Trauriges Aus! "Es tut mir im Herzen weh"

Ein herber Schlag für alle Fans, die sich bereits auf die eigentlich bald anstehenden Konzerte der Sängerin gefreut hatten. Auch Beatrice steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. So meldet sie sich in ihrer Story mit traurigen Worten bei ihren Anhängern: "Es tut mir im Herzen weh und ich hoffe es kommen andere Zeiten und wir werden uns sehen, irgendwann. Danke für euer Verständnis und danke für eure Treue. [...] Ich hoffe sehr, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Ich denk an euch und ich vermisse euch so sehr".

Auch in den Kommentaren machen einige Fans ihrer Enttäuschung Luft: "Sehr schade, aber hoffe, dass es bald wieder losgeht" oder "Sehr schade. Hatte bis zuletzt noch Hoffnung. Aber irgendwann wird es bestimmt wieder möglich sein. Auch wenn ich die Konzerte jetzt schon sehr vermisse." lauten nur ein paar der Stimmen ihrer Fans. Doch viele sprechen ihrer Lieblingssängerin auch Mut zu, sie solle positiv bleiben. Etwas anderes bleibt Beatrice in diesen Zeiten wohl auch nicht mehr übrig...

Auch beim "Bergdoktor" spricht Schauspieler Hans Sigl bereits vom traurigen Aus! Mehr dazu im Video: