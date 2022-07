Beatrice Egli & Ben Zucker: Ihre großen Gefühle sind echt

Wie Beatrice Egli nun via "Instagram" offenbart, war ihr vergangener Auftritt in der Florian Silbereisen Show ein Meilenstein ihrer Karriere. So wendet sie sich auch nach ihrer Performanz mit rührenden Worten an ihre Community und weiß gar nicht wohin mit ihren ganzen Gefühlen! Doch nicht nur Beatrice ist von dem Abend absolut beflügelt! Auch die anderen Gäste schweben auf der absoluten Schlagerwolke! So teilt Beatrice in ihrer Story auch einen ganz besonderen Moment von sich und Ben Zucker, zu dem sie schreibt: "So eine Hammer-Stimmung". Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Florian hat mit seiner Schlagerstrandparty nicht nur beim Publikum voll ins Schwarze getroffen! Mehr Begeisterung geht wohl kaum!