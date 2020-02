Ben Zucker: Sie ist die wichtigste Frau an seiner Seite

Schon seine Debütsingle „Na und?!“ sicherte ihm Goldstatus, doch erst als Ben Zucker keine geringere als 2018 auf ihrer Tournee begleiten durfte, war der gebürtige Berliner in aller Munde. Vom Toiletten-Putzer hat sich der Newcomer rasant zum Schlagerstar gemausert. Doch bleibt bei all dem Rummel um seine Person, die Liebe auf der Strecke? Keineswegs, denn nicht nur eine Frau, sondern gleich drei spielen eine wichtige Rolle im Leben von Ben Zucker.

Ben Zucker ist ein Familienmensch

Seine musikalische Ader hat Ben Zucker definitiv von seiner Familie geerbt. Das Gitarre-Spielen brachte dem damals 14-Jährigen sein Vater bei und auch der Rest der Familie stärkt ihm seit der Kindheit stets den Rücken. Doch trotz des familiären Rückhaltes sah seine musikalische Zukunft anfangs nicht sehr rosig aus. Vom Toiletten-Putzer in Berlin-Treptow bis hin zum Nackt-Modell, bevor er seinen ersten Plattenvertrag erringen konnte, kämpfte auch Ben Zucker um jeden Pfennig.

Trotzdem der Schlagerstar sich seit seiner Debütsingle „Na und?!“ 2017 vor Auftritten kaum noch retten kann, pendelt er so oft wie möglich von Berlin zu seiner Familie nach Ueckermünde. Immer wieder teilt Ben Zucker auf Eindrücke von seinen Ausflüchten in die Mecklenburger Ruhe. Nicht zuletzt seinen Eltern hat der 36-jährige Musiker viel zu verdanken: „Meine Eltern, Ihr seid eine der wichtigsten Säulen und Möglichmacher! Danke Euch!“ Seine großartigen Erfolge, zu denen unter anderem zwei "Echo"-Nominierung sowie eine "Goldene Henne" gehören, teilt der bodenstädige Schlagerstar am liebsten mit einer ganz besonderen Frau: Seiner Mama!

Seine Tochter ist die wichtigste Frau in Leben von Ben Zucker

Trotz steigender Avancen seitens seiner weiblichen Fans, ist die wichtigste Frau an seiner Seite immer eine geblieben: Seine Tochter! Doch die Zeit rennt wie im Flug, so konnte Ben Zucker es selbst kaum fassen, als seine "Kleine" 2019 eingeschult wurde. Auf Instagram äußert der stolze Papa einige Monate vor dem großen Tag: „Heute ist es ganz leise. Wir hören Ihre Lieblings-Hörspiele und essen Eis…Schokolade…Kuchen, Pizza…und wir diskutieren über Ihre baldige Einschulung…welchen Schulrucksack?...was ziehe ich an.“

Doch neben Mama und Tochter spielt auch eine dritte Frau eine sehr wichtige Rolle im Leben von Ben Zucker. Mit seiner Schwester Sarah teilt der Mittdreißiger nicht nur seine Familie, sondern auch die Liebe zur Musik. Bei einem Konzert in Stuttgart im November 2019 schockierte der Schlagerstar sein überwiegend weibliches Publikum als er überraschend eine andere Frau auf die Bühne holte. Gemeinsam gab das Bruder-Schwester-Duo im Duett seinen Hit "Perfekt" zum Besten. Kein Grund zur Eifersucht also!

Ben Zucker: Plötzliche Trennung von seiner Freundin

So offenherzig er seine Familie auf Instagram zeigt, um sein Liebesleben macht der Schlagerstar seit jeher ein großes Geheimnis. Einmalig im August 2018 überraschte Ben Zucker mit einem Knutschbild mit einer bis dato unbekannten Frau auf Instagram. Wenig später gab er zu, dass die hübsche Dame auf dem Foto seine Freundin wäre, doch lange hielt das Liebesglück nicht an. Nach gerade einmal vier Monaten folgte die plötzliche Trennung: „Das Zeitproblem war sehr akut. Ich hatte nicht genug Freiraum, um die Beziehung zu führen, wie ich eine Beziehung führen möchte.“ Seither ist es in Liebesfragen ruhig geworden um den Schlagerstar. Ein Geheimnis hat der 35-Jährige aber mittlerweile gelüftet: „Es gibt nichts besseres, als verliebt zu sein. Ich verliebe mich sehr schnell – aber hey, ich bin Single, ich bin frei!“ So Ladys, worauf wartet ihr noch? Auf die Plätze fertig los…