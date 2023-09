Ben Affleck: Kuschel-Fotos mit seiner Ex! Jennifer Lopez tobt vor Wut

Es gibt Momente, in denen man nicht fassen kann, was man sieht. Jennifer Lopez dürfte es beim Anblick dieser heimlichen Abschüsse genau so ergangen sein: Ihr Ehemann Ben Affleck sitzt mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner im Auto. Doch die beiden sitzen nicht einfach nur da und reden, nein. Sie lachen, scheinen sogar liebevoll miteinander zu rangeln – und schließlich kuschelt sich Ben an seine Ex, lehnt seinen Kopf an ihren Kopf, schließt beseelt die Augen … Es sind Szenen, die J.Lo wohl entweder zur Weißglut treiben oder in tiefste Verzweiflung stürzen!