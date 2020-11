Seine Glatze versteckt er unter einem blauen Basecap, die fehlenden Augenbrauen hinter den Brillenrändern, doch wer einen Blick in das Gesicht von Benjamin Bieneck wirft, der sieht trotzdem die Schatten. In der „Sat.1 Frühstücksfernsehen“-Webshow sprach der Reporter Mitte November erstmals offen und ehrlich über die Diagnose, seine schwere Krankheit und die dramatischen Folgen für seinen Körper. "Ich war wie in Trance. Ich hab einfach nur gesagt 'ok es muss jetzt weg, es muss jetzt weg und machen sie alles was geht, damit das jetzt so schnell wie möglich behandelt wird'", berichtet er über den schrecklichen Moment der Wahrheit.