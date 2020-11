Vanessa Blumhagen: Verlobt! Wer ist ihr neuer Freund wirklich?

Mit ihrem Gespür für Klatsch und Tratsch ist Vanessa Blumhagen aus dem „SAT.1-Frühstücksfernsehen" nicht mehr wegzudenken. 2013 trat die gebürtige Karlsruherin, die ein Studium in Modejournalismus an der AMD in Hamburg absolvierte, in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin Sybille Weischenberg. Seither versorgt sie Celebrity-Fans in der Rubrik "V.I.P. – Vanessas Important People", an der Seite des geouteten Jochen Schropp oder der frisch getrennten Marlene Lufen, zweimal wöchentlich mit spannenden News aus der Welt der Schönen und Reichen. Den Job erfüllt Vanessa Blumhagen mit so viel Herzblut, dass sie mittlerweile schon selbst zu einem waschechten Promi avanciert ist. Von Schlagzeilen und Skandalen lässt sie trotzdem lieber die Finger.