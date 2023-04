"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher: Diese Aussage ist alarmierend!

Ronja Forcher ist auf der Karriereleiter ganz oben angekommen! Die Schauspielerin ist ein echter Star in der Welt des "Bergdoktor". Doch dafür musste sie hart arbeiten. Bereits im Kindesalter stand sie auf Bühnen und unterhielt die Zuschauer. Ein echter Traumjob für die gebürtige Österreicherin. Doch auch ein echter Knochenjob! Im Interview mit "Mini" verriet Ronja Forcher ganz offen: "Wie jeder andere Mensch auf der Welt habe ich ganz viele Seiten. Ich sehe es auch als Teil meines Berufes, die Menschen zu unterhalten und ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Aber natürlich gibt es auch Tage, an denen es mir nicht so gut geht. Die halte ich dann meist privater." Eine bedenkliche Beichte! Ist Ronja Forcher etwa überarbeitet?

Um ihre Akkus wieder aufzuladen, weiß die Schauspielerin sich jedoch zu helfen: "Ich gehe gerne in den Wald. Ich lese – das ist mein Heilmittel für alles. Und ich koche sehr gerne. Dann mache ich immer laut afrikanische Musik an und tanze dazu. Gut, vor lauter Tanzen komme ich dann nicht zum Kochen und es dauert dann schon mal zwei Stunden, bis ich fertig bin. Aber das ist mir egal, weil ich in diesem Moment abschalten kann."

