"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher: Traurig! DAS wusste bisher niemand

Die kommenden Monate heißt es für Ronja Forcher: "Zähne zusammenbeißen!" Die Schauspielerin trainiert nämlich für den Berliner Mammutmarsch am 4. November und möchte an diesem Tag 55 Kilometer am Stück laufen. Eine große Herausforderung, denn Sport spielte bislang nicht die größte Rolle in Ronjas Leben, wie sie im Interview mit "Woche heute" verrät…