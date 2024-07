Bill Kaulitz: Alles Lüge? Die Ex-Freundin von Marc Eggers packt aus

Auf dem Oktoberfest ging’s los: Damals wurde Bill knutschend mit YouTuber Marc Eggers (37) gesichtet. Seither ist der einsame Kaulitz-Twin Feuer und Flamme: "Ich finde selten jemanden gut", gibt der Sänger zu – doch bei Marc hat es bei ihm ordentlich gefunkt! Klar, dass das Thema auch in der aktuellen Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" immer wieder zur Sprache kommt. Allerdings vor allem, weil’s nicht ganz so läuft, wie von Bill erhofft! Denn Marc scheint weit weniger entflammt zu sein: Während Bill mal eben Fotos schickt oder gleich einen ganzen Schwung roter Herzluftballons zum Geburtstag, meldet sich Marc nur hin und wieder. Zu Heidi Klums Halloween-Sause samt Star-Aufgebot war er zwar am Start, das Weihnachtsfest wollte er aber nicht mit Bill verbringen. "Es scheint etwas einseitig zu sein, er ist nicht so begeistert wie ich", so Bill bedröppelt. Oh weh …