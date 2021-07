Bill Kaulitz: Bachelor-Hammer - Er hält die Rosen schon bereit

Eigentlich wollte Bill Kaulitz lediglich ein Bild mit seiner Community teilen, welches ihn nach dem Aufstehen nach seiner Morgenroutine zeigt. Bill steht dabei gestriegelt und geschniegelt vor einem Spiegel und sieht aus, als könnte der Tag für ihn beginnen. Verdeckt wird Bill dabei zum Teil von ein paar Rosen, die er scheinbar in seinem Schlafzimmer stehen hat. Doch bei dem Anblick von Bill und den Rosen kommt seinen Fans vor allem ein Gedanke in den Kopf: Bill sollte der neue "Bachelor" werden. So kommentiert ein treuer Follower: "Der neue Bachelor". Was Bill wohl von dieser außergewöhnliche Idee denkt? Fakt ist jedenfalls, dass Bill immer noch als Single durchs Leben geht. Eine Kuppelshow mit dem "Tokio Hotel"-Star würde die Einschaltquoten somit durch die Decke treiben. Wir können also gespannt sein, ob Bill sich diesen Vorschlag durch den Kopf gehen lässt..