Bill Kaulitz: Eklat in Berlin! Das geht zu weit

Vor Kurzem stattete Bill mal wieder Berlin einen Besuch ab. Nach all den beruflichen Termin traf er sich mit Freunden zum Essen. "Ich habe meinen letzten Abend in der Paris Bar mit Wolfgang Joop verbracht. Da war Ramba Zamba an einem Dienstagabend", berichtet er seinem Bruder Tom in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Doch dann schlägt plötzlich Bill ernstere Töne an: