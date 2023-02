Bill Kaulitz: Dschungelcamp-Hammer! Jetzt ist es offiziell

Im Dschungelcamp ging es auch in diesem Jahr wieder ans Eingemachte. Die Promis haben alles gegeben, um die Zuschauer von sich zu überzeugen. Am Ende konnte sich Djamila Rowe durchsetzen und zur Dschungelkönigin ernannt werden. Schon jetzt freuen sich die Fans der Sendung auf die nächste Staffel! Doch Moment mal: Könnte es etwa sein, dass Bill Kaulitz 2024 in den australischen Dschungel zieht? Neue Aufnahmen des Sängers sorgen derzeit für Aufsehen...