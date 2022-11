Bill Kaulitz: Unerfüllte Liebe! Die Einsamkeit zerfrisst ihn

Die Einsamkeit zerfrisst ihn

Von seinem idealen Partner hat Bill Kaulitz ganz klare Vorstellungen! Älter sollte er sein und im Idealfall auch über 185 cm groß. Und die Leidenschaft darf natürlich nicht fehlen! Außerdem sollte Bills Traumpartner monogam sein! "Also das ist mir ganz, ganz, ganz, ganz wichtig, ja, weil ich wurde immer beschissen in all meinen Beziehungen“, gibt er geknickt zu. Doch wo soll ein Mega-Star wie Bill Kaulitz einen Partner finden? "Ich kann natürlich nicht die gleichen Sachen nutzen, die die anderen Leute nutzen. Ich kann nicht auf irgendwelchen Apps unterwegs sein", stellt er bei "Brisant" klar. "Das muss dann in dem Moment passieren, draußen, oldschool in einer Bar oder in einem Restaurant und so. In Deutschland und in Europa ist es natürlich für mich auch immer ein bisschen schwieriger, so einfach auszugehen. Und in L.A. hatte ich einfach noch kein Glück bis jetzt."

Bleibt abzuwarten, ob Bills Traumpartner vielleicht doch noch den Weg zu ihm finden wird...