Bill Kaulitz: Ein Baby mit Model Marc Eggers?

Für die legendäre Halloween-Party von Heidi Klum (51) ist Marc extra nach New York gereist. Die lange Reise für drei Tage auf sich zu nehmen, findet Bill "schon sehr romantisch". In der neuen Netflix-Sendung "Kaulitz & Kaulitz" werden die beiden bei den Vorbereitungen für die Party begleitet. Nachdem reichlich Alkohol geflossen ist, spricht Bill plötzlich das Thema eigene Familie an. "Das ist lustig, ich habe noch nie über Kinder nachgedacht. Also wenn ich eine glückliche Beziehung hätte, oder eine längere Beziehung, vielleicht, aber ich glaube immer nicht daran, so einen Plan zu machen, und dann den Partner zu finden. Sondern du musst erst den Partner finden", erklärt der Tokio Hotel-Frontmann. Daraufhin offenbart sein Wiesn-Flirt, dass er sich vier Kinder wünscht. Etwa mit Bill?