Bill Kaulitz: Jetzt erobert er in dieser ZDF-Serie die TV-Welt!

Bill Kaulitz ist Kult! Selbiges gilt für seinen Bruder Tom. Die beidenntingelten durch Sendungen wie "The Voice of Germany" oder dem "LOL: Last One Laughing"-Halloween-Special. Ein krasser Höhepunkt für die beiden war sicherlich die eigene Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz", die weltweit für Aufsehen sorgte. Dadurch scheint Bill inspiriert worden zu sein, denn er wagt einen neuen Karriereschritt: Es geht für ihn in die Schauspielerei!