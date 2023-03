Bill Kaulitz: "Hohlbirne!" Er attackiert Elyas M'Barek

Bei einem Spiel durften sich die Kandidaten Hilfe von einem prominenten Telefon-Joker holen. Bill entschied sich für Elyas, doch der beantworte die Frage "Wer oder was knuspert laut Hänsel und Gretchen am Häuschen?" falsch. Dadurch gingen dem Tokio Hotel-Star wichtige Punkte flöten. Er musste sogar als erstes gehen. "Das war nicht meine schuld, sondern die von Elyas M'Barek - die Hohlnuss!", beschwert er sich im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" bei Bruder Tom. "Der hätte einfach nachgucken können! Ich sage noch so zu ihm: 'Elyas, ich lese es nochmal ganz langsam vor. Vielleicht möchtest du in der Zeit nochmal irgendwo nachschlagen...'"