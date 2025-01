Bill Kaulitz: Homophober Vorfall erschüttert den Sänger im Urlaub

Nach seiner turbulenten Trennung von Marc Eggers (38) erlebte Bill Kaulitz das nächste schockierende Erlebnis. Wie Bill in der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichtet, wurde er während seines Aufenthalts in Aspen Opfer eines homophoben Angriffs.

Beschimpfung im Luxushotel: Bill Kaulitz berichtet von schockierendem Erlebnis

Der Vorfall ereignete sich in einem luxuriösen Hotel in Aspen. Laut Bill wurde er auf einer Treppe von einem Mann beleidigt, der ihm im Vorbeigehen das Wort "Scheiß Schwu**tel" an den Kopf warf. "Mich hat es wirklich so schockiert, dass mich wieder jemand angegriffen hat – im Urlaub", erklärt der Sänger und zeigt sich sichtlich betroffen. Besonders bitter sei die Situation für ihn gewesen, da er sich zuvor in dem Hotel sicher und wohl gefühlt habe.

Normalerweise hätte er sofort die Sicherheitskräfte des Hotels informiert, so Bill weiter. "Ich hätte den rausschmeißen lassen müssen", gibt er ehrlich zu. Stattdessen habe er sich spontan zu dem Mann umgedreht und ihn konfrontiert, wollte wissen, was der Grund für die Beleidigung sei. Doch die Freundin des Mannes habe ihren Begleiter direkt weggezogen, bevor es zu einer weiteren Eskalation kommen konnte.