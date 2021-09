Bill Kaulitz: Intime Liebes-Beichte!

Sein Zwillingsbruder hatte dann für ihn aber einen Tipp parat. "Wenn du was Ernstes willst, darfst du nicht direkt mit demjenigen schlafen", so Tom Kaulitz. Mit Heidi Klum hat Tom Kaulitz eine große Liebe gefunden - davor sah es liebestechnisch bei beiden nicht ganz gut aus. Doch woran lag das? "Warum nur hatten Tom und ich so ein mieses Händchen bei unserer Partnerwahl? Natürlich weiß ich, warum. Wir dachten, die wirklich große Liebe kommt vielleicht nicht", verriet Bill Kaulitz in seinem Buch "Career Suicide". Bill Kaulitz geht noch immer als Single durchs Leben - doch vielleicht hat er doch irgendwann mal Glück in der Liebe...

