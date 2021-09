Bill Kaulitz: Krankheits-Drama in Los Angeles

Bruder Tom und seine Frau Heidi Klum haben in den Tagen auf die Bulldogge aufgepasst, doch plötzlich ging es ihm immer schlechter. "Du hast mir erzählt, dass Stitch krank ist", berichtet Bill in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf auf Hollywood. "Der war ja wieder bei dir und du hast dich total aufgeregt: Oh, der scheißt überall hin und der kann nicht hören und dem geht's nicht so gut."