Bill Kaulitz: Krasse Beichte! Er war total zugedröhnt

Jetzt berichten Bill & Tom Kaulitz in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" von einem Erlebnis, das beiden bestimmt nicht so schnell vergessen werden. Bill Kaulitz habe schreckliche Angst vor Zahnarztbesuchen und entschied sich deswegen dafür, eine Tiefenreinigung der Zähne unter Vollnarkose durchführen zu lassen. Jedoch konnte der Sänger seinem Zahnarzt nicht genau sagen, wie viel er wiege, weswegen dieser es mit den Betäubungsmitteln etwas zu gut gemeint habe. Auch Bruder Tom, der den 33-Jährigen nach dem Termin abholte, muss zugeben: "Ich glaube, dass du zu viel hattest".

Er beschreibt die Situation zwar als "scary", kann sich jedoch ein Schmunzeln nicht verkneifen und erzählt weiter: "Du saßst in diesem Rollstuhl, der Mund offen, die Augen so auf halbmast." Auweia, da scheint der "Tokio Hotel"-Star wohl ganz schön zugedröhnt gewesen zu sein. Dennoch blieb er gewohnt professionell und wies seine Bruder in diesem Zustand darauf hin, dass er am nächsten Tag ein Interview habe und fragte ihn, ob sie dieses nicht lieber absagen sollen.

