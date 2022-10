Bill Kaulitz: Jetzt packt er über Bruder Tom Kaulitz aus

Daraufhin setzt er sogar noch Einen drauf und lässt verlauten, dass ihm alle Menschen leidtäten, die ohne einen eineiigen Zwilling leben müssten: "Das Leben ist so viel schöner, wenn man jemanden dabeihat". Deswegen ist für Bill & Tom auch klar, dass sie räumlich nicht lange getrennt sein können. Der Sänger gibt zu: "Wir wohnen ganz nah aneinander. Wir sind nur 15 Minuten voneinander entfernt, was ganz schön ist. Tom ist eigentlich fast jeden Tag bei mir." Was wohl Toms Gattin Heidi Klum dazu sagt? Immerhin meinte Bill in der Vergangenheit bereits, dass die Modelmama gut damit klarkäme: "Für sie war von Anfang klar: Ich liebe beide. Ich führe mit beiden eine Beziehung". Dann scheint es ja für alle Parteien gut zu funktionieren.

Oder bahnt sich da etwa eine Liebes-Krise bei Heidi & Tom an? Was ihr Ex Vito Schnabel damit zu tun hat, erfährst du im Video: