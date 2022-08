Bill Kaulitz: Heiß! Damit verdient er jetzt sein Geld

Jedoch hat der 32-Jährige eine ganz besondere Intension mit den Einnahmen, die er mit seinen anzüglichen Bildern generieren will. Anstatt sie nur in sich selbst zu investieren, will der Sänger wohltätige Zwecke damit unterstützen und einen Teil des Gewinns an eine Organisation spenden. Was genau er da im Sinn hat, verrät er ebenfalls: "Wahrscheinlich was mit exotischen Tieren aus dem Entertainment-Bereich".

Für 10 Euro im Monat kann man den Kanal von Bill Kaulitz abonnieren und sich den expliziten Content des Künstlers ansehen. Scherzhaft behauptet der Sänger auch noch: "Wenn ihr das jetzt nicht macht, heißt das automatisch, ihr habt kein Herz für Tiere".

