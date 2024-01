Bill Kaulitz: Liebes-Chaos! Nach Bali-Flirt zurück zu Marc Eggers

Warum? "Ich muss für meine Greencard nach Frankfurt und dann für einen Arzttermin nach Hamburg. Dann nach Köln", verrät der "The Voice of Germany"-Coach. Was Bill in Köln treibt? Das verriet er nicht. Gut möglich jedoch, dass er Marc einen Besuch abstattet. Der Youtuber hat dort ein Luxus-Penthouse gemietet. Lange bleiben kann Bill jedoch nicht. Sein Kalender ist prall gefüllt. "Nach Köln muss ich nach Berlin zu einem Termin. Dann fliege ich zur Fashion Week nach Paris." Vielleicht begleitet ihn Marc ja in die Stadt der Liebe...