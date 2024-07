Bill Kaulitz: Nach dem Kussbild mit Timmi Trinks - Jetzt spricht Bill!

"Ich habe noch gelesen: Bill Kaulitz präsentiert seinen neuen Freund nach dem Ende seiner Beziehung mit Marc Eggers. Aha. Die wissen immer Sachen, die weiß ich selber noch gar nicht", kommentiert Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" die neuesten Schlagzeilen. Worufhin sein Zwillingsbruder Tom einwendet: "Du warst ja flirtend unterwegs..." Doch Bill findet: "Aber das heißt ja noch nicht gleich, dass ich einen neuen Freund haben, nur weil ich irgendwie gutaussehende Männer um mich habe. Welcome to my life!"