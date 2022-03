Bill Kaulitz: Öffentliche Küsse mit einem Hip-Hopper

Via "Instagram" teasert Bill nun das neuste Werk von ihm und Bruder Tom zu "Senf aus Hollywood" an und lässt dabei die Fans ganz besonders aufhorchen. So berichtet Bill nämlich, dass er definitiv nicht abgeneigt wäre, wenn ihm ein heißer Hip-Hopper seine Zuneigung schenken würde. Bill erklärt: "Ich finde es ganz hot, wenn so ein heißer Hip-Hopper ankommt und sagt 'Küsse deine Augen', dann denke ich mir 'mach doch'". Hui, hui, hui! Intime Worte, die ein ganz neues Licht auf Bill werfen. Womit uns die Zwillinge wohl noch so überraschen werden? Wir können definitiv gespannt sein ...