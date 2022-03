Bill Kaulitz: "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte …"

Via "Instagram" teilt Bill nun zwei Fotos mit seinen Fans, auf denen er mit "Tokio Hotel" an den Anfängen seiner Karriere zu sehen ist. Die Band war damals zu Gast auf einem "Red Carpet" und sonnt sich im Blitzlichtgewitter. Eigentlich ein paar schöne Erinnerungen. Doch wie Bill nun verrät, findet er seine damalige Outfitwahl im Nachhinein einfach nur furchtbar. So offenbart er: "Wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte und in meine Vergangenheit reisen könnte, würde ich definitiv diese beiden Outfits verhindern". Und was denken die Fans von den Bill-Looks? Denen scheint der Ausflug in die Vergangenheit zu gefallen. Unter dem Post heißt es nämlich: "Die Schuhe waren aber schon geil" sowie "Und genau diese Outfits wurden gerne von den Fans kopiert." Bill muss mit sich also nicht all zu streng ins Gericht gehen!