Bill Kaulitz packt aus: "Tom wurde betrogen!"

Für Bill und Tom Kaulitz lief es in den letzten Wochen richtig rund. Sie haben nicht nur den "Deutschen Fernsehpreis" und die "1Live Krone" abgeräumt, sondern auch mit Malou Lovis Kreyelkamp das Finale von "The Voice of Germany" gewonnen. Doch nach all den Erfolgen gab es für Tom einen kleinen Dämpfer...