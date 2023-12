Bill & Tom Kaulitz: "Ja, es ist wahr! Wir moderieren 'Wetten, dass..?'"

Für Bill und Tom Kaulitz läuft es momentan richtig rund! Sie begeistern jede Woche mit ihrem Podcast "Kaulitz Hills", haben gerade ihren Weihnachtssong "Your Christmas" rausgebracht und sind Coaches bei "The Voice of Germany". Doch damit nicht genug. Vergangene Woche wurden die beiden Zwillinge mit der "1LIVE Krone" ausgezeichnet. Während der Dankesrede ließ Tom die nächste Bombe platzen...