Heidi Klum: Traurige Fest-Beichte! "Dieses Jahr feiere ich zum allerersten Mal ohne meine Kinder."

Trotzdem, eine ziemlich dicke Kröte, die Heidi da schlucken muss! Schließlich ist sie eine bekennende Weihnachts-Romantikerin, die normalerweise viel Wert darauf legt, auch in ihrer Wahlheimat Kalifornien die alten, deutschen Weihnachtstraditionen zu pflegen: "Wir drücken Nelken in Apfelsinen, die Fenster werden weiß besprüht, Sterne ausgeschnitten, Plätzchen gebacken, und es wird eine Menge Glühwein getrunken", verriet sie mal in einem Interview. Aber nicht nur Heidi ist sauer, sondern auch ihr Schwager Bill! "Das finde ich nicht schön. Tom und Heidi haben mir gestern in der Küche erzählt: 'Ach übrigens, Weihnachten ist schon am 15. dieses Jahr'", schimpfte der Sänger gerade im RTL-Interview. Für Toms Zwillingsbruder kommt es sogar richtig dicke, denn an Heiligabend sitzt er womöglich ganz alleine da! Auf Instagram verriet "GNTM"-Chefin Heidi nämlich, was sie jetzt für die Feiertage plant: "Ich werde einen romantischen Strandurlaub machen mit meinem Mann." Von Bill ist da keine Rede. Hoffentlich wird’s für ihn keine stille Nacht, einsame Nacht …