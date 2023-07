Bill Kaulitz: Panikattacken abseits der Bühne! Die glitzernde Fassade bröckelt

"Diese ganze Woche hat mich zurückversetzt, auch vom Mindset, in die Jahre 2006, 2007, 2008 und ich sag mal so: Das waren nicht nur schöne Erinnerungen", gibt der Sänger in der neuen Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" zu. Bill kam kaum eine Minute zur Ruhe. Als schillernder Frontmann steht vor allem er im Fokus. "Ich wurde die ganze Zeit festgehalten, Leute haben an mir rumgezerrt, Fotos gemacht beim Laufen." Zwar würde sich Bill über jeden netten Fan freuen, aber die letzten Tage haben ihn psychisch an seine Grenzen gebracht. "Ich merke, dass ich mich gerade wieder verschachtel und die Tür zumache und alle Gardinen zuziehe und gerade wieder das Gefühl habe, man muss sich von allen Seiten schützen."